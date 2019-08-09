Kanadalı şirketin raporunda ağaç dikme yok

Kaz Dağları’ndaki altın arama çalışmalarını üstlenen Kanadalı şirketin bölgede yaptığı doğa katliamının yankıları sürüyor.

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Alamos Gold, Kaz Dağları'nda 45 bin ağaç kesmek için anlaşma yapmasına rağmen 195 bin ağaç kesti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kanadalı şirketin arama sahasının madencilik faaliyetine hazırlanması için yaptığı ağaç kesimlerini telafi etmeyi üstlendiğini açıkladı.

AĞAÇLANDIRMAYA DAİR HİÇBİR MADDE YOK

Ancak son olarak ortaya çıkan raporlar bunun tam tersini gösteriyor. Alamos Gold’un bölgeye dari hazırladığı fizibilete raporlarında, talan edilen bölgenin yeniden ağaçlandırılmasına dair hiçbir madde yer almıyor.

Araştırmanın yapılacağı Kirazlı bölgesinin açıkça geniş, ormanlık bir bölge olduğunun belirtildiği raporlarda, yıllık öngörülen kâr artışı da oldukça yüksek. Proje için ayrılan düşük bütçenin yıllık getirisi oldukça yüksek tutulmuş.

Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamı İZLE

Tabii bunda şirketin oldukça düşük tuttuğu işçi maliyetlerinin de payı büyük. Şirketin CEO’su John A. McCluskey, Türk işçilerle ilgili konuşurken "en iyi bildikleri iş, taş taşımak" ifadeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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