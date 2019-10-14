Kanadalı sporcular, Japonya'da afetzedelere yardım etti

Kanada Rugby Milli Takımı koçu Kingsley Jones, yaptığı açıklamada, dünya kupası için çok çalıştıklarını belirterek "Namibya ile mücadele etme fırsatını kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Hagibis’ten etkilenen herkesin iyi olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre; Tayfunun şiddetini artırması sebebiyle Yeni Zelanda ve İtalya ile İngiltere ve Fransa arasındaki maçlar da iptal edilmişti.

Japonya'da dünden bu yana 6 bölgede etkili olan tayfunun vurduğu yerlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, 100'den fazla kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen 17 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, dün gece Tokyo Körfezi'nde batan Panama bandıralı kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün bu sabah kurtarıldığı, 5'inin yaşamını yitirdiği, 3'ünün ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

YÜZBİNLERCE PERSONEL GÖREVDE

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını duyurmuştu.

Mahsur kalan kişilere ulaşılması için afet bölgelerine helikopter ve kurtarma botları sevk edilmişti.

BİNLERCE EV, ELEKTRİK VE SUDAN MAHRUM

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da bu sabah itibarıyla ülkede 376 bin haneye elektrik, 14 binine de su verilemediğini bildirmişti.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti. Ülkede birçok tren seferi yeniden başlatılırken, Japon Hava Yolları ve All Nippon Hava Yolları, birçok uçuşun yarından itibaren normal seyrinde yapılmasının beklendiğini duyurmuştu.

SON 60 YILIN EN ŞİDDETLİ TAYFUNU

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.