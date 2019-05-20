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Kanal İstanbul çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin rafa kaldırılmadığını ve aynı kararlılıkla sürecin devam ettiğini dile getirdi.

AA | 20.05.2019 - 13:03..
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Kanal İstanbul çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli  projesi soruldu.

Kanal İstanbul çalışmaları sürüyor

KANAL İSTANBUL AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Boğaz'da denizin altından geçecek olan 3 katlı projeyle ilgili çalışmaların hazır olduğunu, projenin ihalesini yapıp uygulamaya sokacaklarını belirten Erdoğan, "Kanal İstanbul, aynı kararlılıkla devam ediyor. Bazı ülkelerin ve firmaların şu anda ona da talepleri var. Bu taleplerle birlikte Kanal İstanbul'u devreye sokacağız. Onda da geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü Kanal İstanbul'u o kadar önemsiyoruz ki dünyanın en saygın projelerinden biri olarak görüyoruz. Orada da çift şehir planlıyoruz. Çift şehirden kastım, Karadeniz'le Marmara'yı ayıracağı için orada her iki tarafta muhteşem şehirler oluşturacağız. Bunlara sıfırdan başlanacağı için proje de ihtişamıyla bir farklılık ortaya koyacak. Bu farklılığıyla beraber Kanal İstanbul kendinden bahsettirecek. Süveyş Kanalı'nı, Panama Kanalı'nı dünyada herkes bilir. Şimdi İstanbul, İstanbul Boğazı'yla bir de Kanal İstanbul'uyla Çanakkale Boğazı'yla olduğu gibi dünyada farklı bir yere oturmuş olacak. Onunla ilgili bazı görüşmeler şu anda yapılıyor, dünyadan bazı firmaların katılma talepleri var." dedi.

Kanal İstanbul çalışmaları sürüyor

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