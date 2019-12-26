Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi için ihalenin gelecek günlerde yapılacağını ve çalışmaların başlayacağını söylemişti.

Siyasi, jeopolitik, ekonomik ve çevresel nedenlerle karşı çıkılan ve savunulan Kanal İstanbul projesi ve Montrö sözleşmesi için, geçmişte de komplo teorisyenleri ilginç tespitlerde bulunmuştu.

Akademisyen ve ekonomist Ramazan Kağan Kurtoğlu

"KANAL İSTANBUL'UN ALTINDA TAPINAKÇILARIN HAZİNESİ VAR"

2015 yılında, A Haber'de yayınlanan Deşifre programda konuşan Doç. Dr. Kağan Kurtoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları iddialarda bulunmuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanına yüklenilmesinin en büyük sebebi Kanal İstanbul projesi. Vatikan kaynaklarından aldığım bilgilere göre Kanal İstanbul'un altında tapınakçılardan kalan 10 gemi dolusu altın var. Fransa'dan kaçırdıkları hazineler var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bilgiye sahip."

Ramazan Kurtoğlu: Kanal İstanbul'un altında 10 gemi dolusu altın var

AYTUNÇ ALTINDAL: "ABD, FİLOSUYLA KARADENİZ'E GİRMEK İSTİYOR"

6 yıl önce vefat eden araştırmacı-Yazar Aytunç Altındal ise, ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirirken, ABD'nin Karadeniz'e donanma çıkarma arzusunun o yıllarda Türk hükümetine iletildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk basınında ne hikmetse yer verilmeyen fakat muhtemelen yarın veya öbür gün en geç Condoleezza Rice'ın açıklayacağı başka bir olay var. Bu geliş gidişler içinde bundan hiç söz edilmedi. Nedir o? ABD Deniz Kuvvetleri'nin donanmasının Karadeniz'e çıkma isteği var. Ve bu bizim Montrö anlaşmamızın 11 ve 12. maddelerinin ihlal edildiği takdirde çıkabiliyor. Demek ki Montrö gündemde. Ve diyor ki ABD; 'Benim Akdeniz'deki donanmamı ben Karadeniz'e çıkartacağım'. 'Bana izin vereceksin' diyor Türkiye'ye."

Araştırmacı yazar Aytunç Altındal

"Bir kere daha söylüyorum. Bunu Türkiye'de Condoleezza Rice hükümete bildirmiştir. Ama açıklamasını Bulgaristan'a gidecek ya şimdi. Bulgaristan'da, Sofya'da yapacak açıklamayı. Kuvvetle muhtemelen yarın ya da öbür gün gazetelerde okuyacaksınız."

Aytunç Altındal: ABD'nin hedefi filosuyla Karadeniz'e girmek

