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Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA | 15.11.2018 - 11:37..
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Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"10 KÖPRÜ YAPILACAK"

Turhan, "Atatürk Havalimanı'ndaki tüm iniş kalkışları 31 Aralık'ta yeni havalimanına taşımayı planlıyoruz. İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik. Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi. Kanal İstanbul'un inşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız. Projenin 2020'ye kalmaması lazım." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları İstanbul Havalimanı'na taşımayı planladıklarını bildirdi.

Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak ViDEO

Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN B KISMI GELECEK YIL HİZMETE SUNULACAK

İstanbul Havalimanı'nın büyük bir proje olduğunu belirten Turhan, bu havalimanının birinci fazının A kısmını faaliyete geçirdiklerini, B kısmını da gelecek yıl hizmete alacaklarını söyledi. Turhan, 29 Ekim'de 90 milyon yolcu kapasiteli kısmın hizmete açıldığına işaret ederek, ilk etapta havalimanında 5 iniş, 5 kalkış seferlerinden vatandaşların faydalandığını, bunlardan 3'ünün yurt içi, 2'sinin de yurt dışı uçuşlar olduğunu bildirdi.

Böylesine büyük bir tesisin açılmadan önce kobay yolcularla iniş kalkış testlerinin yapıldığını vurgulayan Turhan, bu tür büyük havalimanlarında birden bire tüm sistemin yüklenmesinin doğru olmadığını, bu sebeple gerçek yolcularla şimdilik bu havalimanında 10 sefer düzenlendiğini dile getirdi.

Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

31 ARALIK'TA YENİ HAVALİMANINA TAŞINILACAK

Turhan, "31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları yeni havalimanına taşımayı planlıyoruz." dedi. Turhan, bu arada hem işletmeci firmalar hem yer hizmetleri verenler hem hava trafik hizmeti veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi olarak tüm sistemleri test ettiklerini anımsatarak, elektronik sistemlerde oluşan aksaklıklar varsa bunların kontrol edildiğini, iki ay bu kontrollerin devam edeceğini, bu sürenin sonunda İstanbul Havalimanı'nı tam kapasiteyle tüm yurt içi ve yurt dışı hizmetlere açmış olacaklarını kaydetti.

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