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Kanal İstanbul projesinde çalışmalar sürüyor

Kanal İstanbul projesinde inşa edilecek köprüler, genel bütçeden kullanılarak yapılacak.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 17:21..
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Kanal İstanbul projesinde çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında bazı milletvekillerinin sorularını cevaplandırarak bazı projelere de açıklık getirdi.

Kanal İstanbul projesinde çalışmalar sürüyor

GENEL BÜTÇEDEN YARARLANILACAK

Bakan Turhan, Kanal İstanbul ve diğer köprülerin özellikle de yap- işlet- devret modeli şeklinde inşa edilmeyeceği genel bütçeden yararlanılarak yapılacağını açıkladı.

Kanal İstanbul projesinde çalışmalar sürüyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin çalışmalarının özenle ve büyük gizlilik içersinde yürütüldüğünü de belirtti.

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