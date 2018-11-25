Kanal İstanbul projesinde çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında bazı milletvekillerinin sorularını cevaplandırarak bazı projelere de açıklık getirdi.

GENEL BÜTÇEDEN YARARLANILACAK

Bakan Turhan, Kanal İstanbul ve diğer köprülerin özellikle de yap- işlet- devret modeli şeklinde inşa edilmeyeceği genel bütçeden yararlanılarak yapılacağını açıkladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin çalışmalarının özenle ve büyük gizlilik içersinde yürütüldüğünü de belirtti.