taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8857
Euro
6.5753
Altın
1275.16
Borsa
96142.18
Gram Altın
241.483

Kanal İstanbul projesinde son durum

Dev projeye CHP net bir şekilde karşı olduğunu belirtmişti. Hükümet 5 yıllık planda Kanal İstanbul'a yer vereceğini açıkladı.

AA | 25.04.2019 - 08:07..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş

Kanal İstanbul, Avrupa Yakası'ndan geçecek olan suyolu projesi olarak kamuoyunda çokça tartışıldı.

Dev projenin maliyetinin yüksek olması muhalefetin eleştirilerine neden oldu. 60 milyar lira tutacağı belirtilen projeyle ilgili İstanul Büyükşehri Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce olumsuz görüş belritmişti.

Kanal İstanbul projesinde son durum

CHP'nin İstanbul'u kazanmış olması projenin gerçekleştirilemeyeceği ihtimalini ortaya çıkardı.

5 YILLIK PLANDA YER ALACAK

Ancak hükümet cephesinden bu konuda geri adım atılmayacağının mesajı verildi. Bakanlıklar ile ilçe belediyeleri projeye gereken desteği verecek. Hazırlanacak olan 5 yıllık planın içerisinde Kanal İstanbul da yer alacak.

Kanal İstanbul projesinde son durum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

77
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

33
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

10
Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

40
Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

3
CHP'li başkan Karakaya: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakaya: Suriyelileri istemiyoruz

80
Uzunkaya: 'Gözü dönmüş' tanımı polisiye bir terimdir

Uzunkaya: 'Gözü dönmüş' tanımı polisiye bir terimdir

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir