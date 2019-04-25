Kanal İstanbul projesinde son durum

Kanal İstanbul, Avrupa Yakası'ndan geçecek olan suyolu projesi olarak kamuoyunda çokça tartışıldı.

Dev projenin maliyetinin yüksek olması muhalefetin eleştirilerine neden oldu. 60 milyar lira tutacağı belirtilen projeyle ilgili İstanul Büyükşehri Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce olumsuz görüş belritmişti.

CHP'nin İstanbul'u kazanmış olması projenin gerçekleştirilemeyeceği ihtimalini ortaya çıkardı.

5 YILLIK PLANDA YER ALACAK

Ancak hükümet cephesinden bu konuda geri adım atılmayacağının mesajı verildi. Bakanlıklar ile ilçe belediyeleri projeye gereken desteği verecek. Hazırlanacak olan 5 yıllık planın içerisinde Kanal İstanbul da yer alacak.