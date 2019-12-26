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Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu

İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz için başta CHP'liler olmak üzere birçok kişi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne akın etti.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 12:57..
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Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu

 

Marmara'yı Karadeniz'e bağlayacak ikinci bir yol olarak planlanan Kanal İstanbul'un, tartışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75 milyar liraya yapılması planlanan projenin yap-işlet-devretle olmazsa milli bütçeden yapılacağını açıklarken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projeye karşı çıkıyor.

ÇED RAPORU ASKIDA

Kanal İstanbul'un ÇED Raporu, geçtiğimiz pazartesi günü askıya çıktı. 10 gün askıda kalacak rapora, 2 Ocak'a kadar itiraz edilebilir.

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu VİDEO

CHP'LİLER İTİRAZ KUYRUĞUNDA

CHP'lilerin başını çektiği Kanal İstanbul'u istemeyenler ise ÇED Raporu'na itiraz ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın illerdeki temsilcisi olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Beşiktaş ve Ataşehir'deki şubelerine gidenler, ellerindeki dilekçelerle resmi başvurularını yapıyor.

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu

ŞİŞLİ BELEDİYESİ OTOBÜS KALDIRIYOR

Öte yandan Şişli Belediyesi de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne otobüs kaldırarak toplu bir şekilde itiraza insan taşıyor.

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu

Şişli Belediyesi itiraz için otobüz kaldırıyor VİDEO

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