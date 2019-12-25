Kanal İstanbul'a itiraz kampanyası başlattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde "Çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesi, son günlerde gündemden düşmüyor.

Muhalefetin ısrarla engel olmak istediği proje konusunda hükümetin tavrı net: Proje gerçekleştirilecek.

ÇED RAPORU 10 GÜN ASKIDA

Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, önceki gün askıya çıkarıldı. Kanal İstanbul'un ÇED raporu, 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak.

CHP İstanbul yönetimi, 10 günlük süre zarfında itiraz dilekçelerinin verilmesi için kampanya başlattı.

Hazır dilekçelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat eden partililer, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kanal İstanbul'a itiraz için gelenler kuyrukta İZLE