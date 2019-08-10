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Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı

Aydın'da, alkol şişesini kanala atarken ayağı kayıp düşen su tesisatçısı ile onu kurtarmak için suya atlayan ustası kayboldu. Sudan bir kişinin cesedi çıktı, diğeri aranıyor.

DHA | 10.08.2019 - 08:46..
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Aydın’ın Germencik ilçesinde Turanlar Mahallesi DSİ sulama kanalında 27 yaşındaki su tesisatçısı Salih Arıkan, yanında çalıştığı Zafer Bartın ile birlikte alkol alırken, alkol şişesini kanala atmak istedi.

Bu sırada ayağı kayan Salih Arıkan, kanala düştü.

Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı

USTASI, ÇALIŞANININ ARDINDAN KANALA ATLADI

Arıkan’ın suda sürüklendiği gören 40 yaşındaki Zafer Bartın da onu kurtarmak için peşinden kanala atladı. Ancak Arıkan ve Bartın, suda kayboldu. Bu sırada olay yerinde olan Arıkan'ın annesi Müşerref Arıkan, jandarmaya haber verdi.

Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı

DSİ SUYUN DEBİSİNİ DÜŞÜRDÜ, BİR CESET BULUNDU

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü. Yapılan aramalarda Salih Arıkan’ın cansız bedeni bulundu, Bartın'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

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