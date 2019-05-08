Kanala düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi.

Su içerisinden çıkamayan karacalar vatandaşların yardımı ile çıkartılarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Tokat Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, karacaların bir süre bakım ve tedavilerinin yapılması için gözetim altında tutulacağını söyledi. Karacaların tedavilerinin ardından bulundukları yerde doğaya bırakılacağını ifade eden İkinci, duyarlıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.













