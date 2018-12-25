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Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

Mahallelerde devriye görevini yürüten bekçilerin yanından ayrılmayan köpek kanalizasyon çukuruna düştü.

DHA | 25.12.2018 - 02:55..
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Bursa'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilerin mahalle aralarında drevriye görevini sürdürürken yanlarından ayrılmayan Pakize isimli sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü.

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bekçilerden Osman Günhan, bir müddet sonra çevrede bulunan bir kahvehaneden seyyar merdiven alarak kanalizasyona inerek 'Pakize'yi çıkardı.

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı VİDEO

KANAZİLASYON TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

Düştüğü yerden çıkan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan'ın yanına giderek adeta teşekkür etti.

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı
'Pakize'yi kurtaran bekçi ekipleri, tedbir amacıyla kanalizasyon çukurunun üzerine tahtalar koyarak kapattı. 'Pakize' daha sonra kurtarıcılarıyla birlikte devriyesine devam etti.

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçiler kurtardı

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