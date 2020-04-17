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Irak'ın kuzeyinde 18 PKK'lı terörist öldürüldü

Kandil bölgesinde tespit edilen 18 terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi |
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Irak'ın kuzeyinde 18 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 18 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

Irak'ın Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

18 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 18 PKK'lı terörist öldürüldü

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