Kandil'in vekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.

AVUKATI DUYURDU

Zeydan'ın tahliye kararını Avukat Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu.

Karaman Twitter hesabından "4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah ZEYDAN ile ilgili; Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve TAHLİYE kararı verildi" paylaşımı yaptı.

DEMİRTAŞ'IN HÜCRE ARKADAŞI

Zeydan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalıyordu.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın yargılamasına başlandı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR"

Abdullah Zeydan tutuklanmadan önce Kandil'in savunuculuğunu yapmıştı.

HDP'li vekil Abdullah Zeydan: PKK sizi tükürüğüyle boğar VİDEO