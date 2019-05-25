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Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine kurulacak taş ocağı için 5 bin ağacın işaretlendiği ve hepsinin kesileceği ortaya çıktı.

DHA | 25.05.2019 - 13:07..
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Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

İstanbul'a sadece 2 saat uzaklıkta olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 5 bin ağaç yok olmak üzere...

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesi Babaköy’de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılacağını söyledi.

13 HEKTARLIK ALAN

Ağaçların numaralandırıldığını ifade eden Ağdacı, "Taş ocağı açılıp taş çıkarılacak bu 13 hektarlık alanda. O bölgede bazı ağaçlar numaralandırıldı ve o ağaçlar da netice itibariyle kesilecek.

AĞAÇ KIYIMI

Yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek, yani yine bir ağaç kıyımı olacak orada." diye konuştu.

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor VİDEO

"TAŞ OCAĞI AÇILACAK BAŞKA ALAN YOK MU""

Ağdacı taşocağının başka alana açılması gerektiğini ifade ederek, “13 hektardan bahsediyoruz. Taş ocağı açılacak başka alan yok mu, başka bir saha yok mu? Neden oradaki ağaçlar kesiliyor? O bölgede söylenen miktarda ağaç kesildiği takdirde yine bir ekosistemin yok oluşundan söz edeceğiz" diye konuştu.

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

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