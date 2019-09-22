Kanepelerin içinde 105 kilogram esrar bulundu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Erzurum’dan İstanbul’a gitmekte olan bir nakliye firmasına ait ev eşyası yüklü kamyonda yapılan aramada, 2 baza ve 2 kanepe içerisine gizlenmiş 11 parça halinde 105 kg ot esrar ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kamyonda bulunan O.A. (28) ve B.A. (27) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.