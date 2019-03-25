Kangal köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasına takıldı

Türkiye Petrolleri petrol sahasında güvenlik görevlileri tarafından beslenen Kangal cinsi ‘Paşa’ isimli köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından boynuna geçirilen halatla çalındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan hırsız hakkında suç duyurusunda bulunan Türkiye Petrolleri’nde çalışan güvenlik görevlileri, “Hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekiplerine şikayette bulunduk. Gündüz vakti Paşa isimli Kangal cinsi köpeğimizi çaldılar. Paşa’yı insanlara saldırmayacak şekilde eğitmiştik. Özellikle geceleri petrol sahasına giren kimliği belirsiz kişiler olduğunda ya da görev yaptığımız yere vahşi hayvanlar geldiği vakitlerde havlayarak uyarı verirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını savcılığa ilettik. Paşa’yı çalan hırsızın bir an önce yakalanarak hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz” dedi.

