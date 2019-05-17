Kanola tarlalarında tabloluk manzara

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki kanola tarlaları, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle haberdar olup gelen vatandaşlar, tarlalara girip fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Türkiye'nin ham yağ açığının giderilmesine sağlayacağı katkı nedeniyle ekimi özendirilen, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanonlalar çiçek açtı.

19 Mayıs ilçesinde, Samsun-Sinop karayolu üzerinde bulunan kanola tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları ile birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi, araçlarıyla birlikte sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, başta yeni evlenen ve nişanlanan çiftlerin doğal stüdyosu haline geldi.

Ailesi ile birlikte fotoğraf çektirmek için kent merkezinden kanola tarlasına gelen Emin Ökten, "Eşim ve çocuklarımızla birlikte gezmek için yola çıktık ve bu tarlayı duyduğumuz için görmek ve fotoğraf çekinmek için geldik. Anı ölümsüzleştirmek için buradayız. Sapsarı bir tarla, gökyüzü masmavi, gerçekten çok güzel bir görüntü var. Bizim gibi birçok kişinin daha buraya fotoğraf çektirmek için geldiğini gördük" diye konuştu.

Murat Mirza Özdemir de, "Çok güzel bir görüntü var. Sarı bir tarla, çok güzel görünüyor. Bol bol fotoğraf çekindik. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Türkiye'de bitkisel yağ üretilen kanola, yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırada yer alıyor.

Kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu VİDEO