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Kanser çocukları için yardım isteyen babaya destek

İstanbulda yaşayan iki çocuk sahibi olan baba, çocuklarının kanser olduğunu öğrenince maddi durumu el vermediği için yardım istemişti. Çaresiz babaya yardım, Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

İHA | 24.07.2019 - 16:15..
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Üsküdar'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığını belirterek, yetkililerden yardım istemişti.

Çaresiz babaya yardım eli, Sağlık Bakanlığı’ndan uzandı.

TEDAVİYE BAŞLANDI

Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla kolon kanseri olan 24 yaşındaki Caner ve 20 yaşındaki Gülsüm Morkoç, tedavileri için İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı ve tedavilerine başlandı.

Kanser çocukları için yardım isteyen babaya destek

"BÖYLE İNSANLAR OLDUĞU SÜRECE İNSANIN SIRTI YERE GELMEZ"

Tedavi için gerekli ilacı aldıklarını da belirten  Cebrail Morkoç, "Bakanlık da Sayın Cumhurbaşkanı da sesimize kulak verdi. Derdimize deva oldu. Allah razı olsun. Bugün devletimiz bize el atmışsa buna güzellikle teşekkür etmek lazım. Çapa Tıp Fakültesi'ndeki bütün doktorlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli doktorları var. Değerli hocaları var. Ellerinden gelen yardımı esirgemiyorlar. Böyle insanlar olduğu müddetçe insanın sırtı yere gelmez. Bu arada Türk halkına da teşekkür ederim. Bir tane mesaj bile umut verdi. Mesaj atan bütün Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Kanser çocukları için yardım isteyen babaya destek

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