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Kanser olan eşini banyoda yıkarken, şofbenden zehirlendi

Tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenen Nurcan Kasar ile eşi Yaşar Kasar, yaşamını yitirdi.

DHA | 12.12.2018 - 02:00..
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Konya'da meydana gelen olayda Nurcan ve Yaşar Kasar çiftinin çocukları, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde anne ve babaları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine uyuduklarını düşünülen çift, bugün tekrar telefonla aranıp yine ulaşılamadı.

Çiftin çocukları, akşam saatlerinde eve gidip, komşularıyla birlikte kapıyı açıp içeri girdiklerinde anne ve babasını banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Yapılan araştırma sonucu Nurcan Kasar'ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar'ı, banyoda yıkadığı sırada tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Yaşlı çiftin cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanser olan eşini banyoda yıkarken, şofbenden zehirlendi

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