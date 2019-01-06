Kanser olan Esma Esad'ın son hali

Meme kanseri teşhisi konulan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın yeni fotoğrafları yayınlandı.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖRÜ VAR

Geçen ağustosta Suriye devlet başkanlığına ait Twitter hesabından 44 yaşındaki Esma Esad’ın erken evrede keşfedilen kötü huylu bir tümör için tedaviye alındığı duyurulmuştu.

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yayınlanan yeni fotoğraflarda, Esma Esad Suriye’deki savaşta hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle bir arada görülüyor.

Ajans haberinde Esma Esad için, “Suriye’nin topraklarını korumak için kendini feda edenlerin ailelerini kabul etti” dedi.