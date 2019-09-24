Kanser tedavisi gören Buğlem'in ailesi maddi zorluk yaşıyor

Gaziantep'te, 3 çocuklu Burcu- Ümit Ardıç çifti, 13 Temmuz günü 2,5 yaşındaki kızları Buğlem Ardıç'ı karın ağrısı şikayetiyle özel hastaneye götürdü.

Burada yapılan tetkikler sonucunda minik kıza, 'çocukluk çağı kanseri' olarak da tarif edilen ve 'beyinden tüm vücuda mesaj taşıyan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türü' olan nörablastom teşhisi konuldu.

Buğlem, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Çocuk Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi.

"MADDİ İMKANSIZLAR BİZİ KAHREDİYOR"

Doktorların yaşama şansının yüzde 15 olduğunu söylediği minik kızın annesi Burcu Ardıç, "Doktorları ameliyat edilse dahi hastalığın nüksedebileceğini söyledi. Sigortanın bazı tedavileri karşılamaması nedeniyle 4 ayda 15 bin lira harcadık. Maddi sıkıntı yaşıyoruz. Amerika'da bir doktorun bu tümör ameliyatını 150 bin liraya yaptığını öğrendik. Devletimizden acil yardım bekliyoruz. Günden güne eriyen yavrumun acısını yaşarken maddi imkansızlıklar da bizi kahrediyor. Elimden bir şey gelmiyor, çaresizlik içinde çırpınıyorum. Lütfen sesimizi duyun bize yardım edin. Kızımın tedavisi için Gaziantep ile Adana arasında mekik dokuyoruz. İki çocuğum okula gönderiyorum. Hem maddi hem de manevi olarak çektiğimiz sıkıntıdan dolayı yardım kampanyası dahi başlatamadık." dedi.





































