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Kanserden ölen hasta 8 yıl sonra toprağa verildi

Kanser hastalığı ile mücadele ederken yaşamını kaybeden ve bedenini bilimsel çalışmalar için üniversiteye bağışlayan Ayşe Kızmaz 8 yıl sonra defnedildi.

DHA | 11.12.2019 - 21:38..
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Uzun yıllar kanser hastalığı ile mücadele eden Ayşe Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak bağışlamıştı.

Yaklaşık 8 yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılan Kızmaz'ın bedeni okulda düzenlenen tören sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kanserden ölen hasta 8 yıl sonra toprağa verildi

TÜRÜNE AZ RASTLANAN BİR KANSERE YAKALANDI

Kızmaz, 27 yaşında mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Türüne az rastlanır bir kanser çeşidine yakalanan Ayşe Kızmaz, 25 yıl boyunca onlarca defa ameliyat geçirdi.

Kızmaz 2011 yılında 52 yaşındayken hayatını kaybetti. Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlamayı vasiyet etti. 8 yıldır öğrencilerin eğitimi için kadavra olarak kullanılan Ayşe Kızmaz'ın cenazesi üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı Binası'ndan alınarak cenaze aracına bindirildi.Kızmaz'ı üniversite doktorları ve öğrenciler uğurladı.

Kanserden ölen hasta 8 yıl sonra toprağa verildi

2. DEFA CENAZESİ KALDIRILDI

Kızmaz için vefatından 8 yıl sonra ikinci bir cenaze töreni düzenlendi.

Bezmialem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen törene Kızmaz'ın yakınları ve hastane çalışanları katıldı. Hastane çalışanları törende Kızmaz'ın yakınları çiçekler verdi. Ayşe Kızmaz'ın cenazesi törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

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