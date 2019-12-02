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Kansere yenik düştü, beslediği 100 köpek sahipsiz kaldı

Pankreas kanserine yakalanan hayvansever kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, beslediği 100’ün üzerinde köpek sahipsiz kaldı.

İHA | 02.12.2019 - 15:50..
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Tokat’ta  babasından kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (58), çevresini çitlerle çevirdiği alanda sokak köpeklerine 30 yıldır bakıyordu.

Yaklaşık 3 ay önce pankreas kanseri olduğu tespit edilen Eker, İstanbul'da kemoterapi tedavisi gördü. Tedavisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam eden Eker, hafta sonu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kansere yenik düştü, beslediği 100 köpek sahipsiz kaldı

Eker'in hastane morgundan alınan cenazesi, Ali Paşa Camii'ne getirildi. Cami avlusunda Eker'in tabutu başında hayvanseverler, gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Eker'in cenazesi, Erenler Mezarlığı'nda topağa verildi.

Kansere yenik düştü, beslediği 100 köpek sahipsiz kaldı

KÖPEKLERİN SAHİPLENDİRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ahmet Duran Eker, kuzeni olan hayvanseverin bahçesinde beslediği hayvanların yanı sıra mahallesinde de çok sayıda kediye baktığını belirterek, “Amcamın oğlunun baktığı köpekler, bundan sonra herhalde isteyenlere sahiplendirilecek. Çünkü köpeklerin bulunduğu arazinin tamamı bize ait değil. Diğer hissedarlar da razı olmuyorlar.” dedi.

Kansere yenik düştü, beslediği 100 köpek sahipsiz kaldı

Hayvansever Leyla Çetin Ünlü ise Eker'in hayatını sokak köpeklerine adadığını ifade ederek, “Bundan sonrası için bilinmezlik yaşıyoruz. Vali Bey'den umutluyuz, bize verdiği sözler var. Belediyeden, yeni çıkacak kanundan umutluyuz. İnşallah güzel şeyler olur. Şimdiye kadar görmediğimiz devlet desteğini görmek istiyoruz. Bu saatten sonra hayvanların perişan olup dağıtılması bizleri üzer." diye konuştu.

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