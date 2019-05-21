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Şeytanın aklına gelmeyecek cinliği polis ortaya çıkardı

Denizli'de Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği adı altında faaliyet gösteren bir yerini takibe alan narkotik ekipleri, yapılan operasyonda 69 gram eroin ele geçirdi. İki kişi tutuklandı.

İHA | 21.05.2019 - 13:04..
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği adı altında faaliyet gösteren bir yeri takibe aldı.

Şeytanın aklına gelmeyecek cinliği polis ortaya çıkardı

DERNEĞE OPERASYON

Elde edilen verilerin ardından harekete geçen ekipler, söz konusu derneğe operasyon düzenledi. Operasyonda dernek içinde arama yapan ekipler, bir kısmı oyuncak peluş ayı içerisine gizlenmiş halde toplamda 82 ayrı paket halinde satışa hazır 69 gram eroin ele geçirdi.

Şeytanın aklına gelmeyecek cinliği polis ortaya çıkardı

TUTUKLANDILAR

Ardından derneğin Denizli sorumlusu olduğu öğrenilen ve suçüstü yapılan M.D. ve beraberindeki S.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeytanın aklına gelmeyecek cinliği polis ortaya çıkardı

POLİS OYUNU BOZDU

Zehir tacirlerinin ellerindeki uyuşturucuyu satmak için buldukları dernek yöntemi, akıllara durgunluk verdi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir işe imza atan uyuşturucu satıcılarının kanser ile mücadele oyunu ise polis tarafından bozulmuş oldu.

Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu sattılar İZLE

"İÇERİDE SÜREKLİ SİGARA TÜKETİLİYORDU"

Uyuşturucu baskını yapılan Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği’nin hemen yanı başında bulunan bir iş yerinin sahibi ise yaşanan olay karşısında şok olduklarını ifade etti. Dernek görünümlü yerde birkaç kez de kavga ve tartışmanın yaşandığını söyleyen iş yeri sahibi, içeride ayrıca sürekli sigara içildiğini de dile getirdi.

Şeytanın aklına gelmeyecek cinliği polis ortaya çıkardı

Öte yandan, baskın yapılan dernek binasındaki masanın üstünde yer alan dolu alkol şişesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Şeytanın aklına gelmeyecek cinliği polis ortaya çıkardı

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