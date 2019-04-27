Kantardan kaçan kamyonet ters yöne girdi

Antalya-Manavgat karayolunda dün saat 14.45 sıralarında Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Denetleme İstasyonu kantarından kaçan yük dolu kamyonet, yolun ters yönüne geçti ve diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atarak hızla yoluna devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDI

Yaklaşık 4 dakika ters yönde hareket halinde olan kamyonet sürücüsü, en yakın kavşakta normal şeridine geçti. Sürücünün ters yönde seyir halinde olması, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamyonun ters yolda ölüm yolculuğu İZLE

O anlarda onlarca araçla karşı karşıya gelen kamyonet sürücüsü, yürekleri ağızlara getirdi.

KANTARA GİRMEMEK İÇİN HEP AYNI YÖNTEM

Öte yandan, Antalya-Manavgat karayolunda ağır tonajlı araçların kantara girmemek için sıklıkla aynı yönteme başvurduğu iddia edildi.