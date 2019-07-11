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Kanye West Forbes dergisine kapak oldu

Kim Kardashian ile evli olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, kurduğu ayakkabı markasını 53 milyon dolarlık borçlu durumdan 1 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürdü.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 07:44..
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Kanye West Forbes dergisine kapak oldu

Kim Kardashian’ın eşi, ABD’li ünlü rap şarkıcısı Kanye West, Forbes dergisine ikinci kez kapak oldu.

NEREDEN NEREYE

Forbes’a före, Yeezy adlı spor ayakkabı markasıyla 2019 yılında 1,5 milyar dolarlık bir imparatorluk kuran West, 12 aylık dönemde 150 milyon dolar gelir elde etti.

"KOCAM KAPAKTA"

Eşi Kanye West’in Forbes dergisine kapak olduğu haberini sosyal medyadan paylaşan Kim Kardashian, ”Kanye Forbes’un kapağında! Kocamla çok gurur duyuyorum. Her gün ne kadar sıkı çalıştığını; işine, her fikre ve yarattığı ürüne ne kadar kalbini ve ruhunu koyduğunu izliyorum” dedi.

"BANA İLHAM VERİYOR"

West’in milyon dolarlık borçlu durumdan dört yılda bir milyar dolarlık imparatorluk kurmayı başardığını söyleyen Kardashian, “Bana her gün ilham veriyor. Sonunda hak ettiği onayı ve saygınlığı kazandığı için çok mutluyum” ifadesini kullandı.

Kanye West Forbes dergisine kapak oldu

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