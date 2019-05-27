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Kanyonda kaybolan kadınların imdadına jandarma yetişti

Antalya’nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu’nda yollarını kaybedip mahsur kalan 3 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

İHA | 27.05.2019 - 17:44..
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Antalya’dan otomobille Göynük Kanyonu’na gelen Esra Y., Yurdanur T. ve Meltem A., kanyona tırmanmaya başladı. Mezarlıkdibi mevkine doğru ilerleyen yürüyüşçü kadınlar, akşam üzeri geri dönerken yollarını kaybetti.

7 KİLOMETRE UZAKTA OLDUĞU BELİRLENDİ

Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadınlara, Mustafa Duran ve Raci Yılmaz isimli vatandaşların rehberliğinde kanyona giren Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Kadınlarla önce el feneriyle işaretleşerek iletişim kuran jandarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, mahsur kalan kadınları alıp güvenli bölgeye indirdi. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kanyonda kaybolan kadınların imdadına jandarma yetişti


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