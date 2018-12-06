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Kapadokya bölgesine kasım ayında ziyaretçi akını

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde, kasım ayında turist akımı yaşandı.

İHA | 06.12.2018 - 10:43..
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Türkiye'nin ziyaretçisi bol turizm bölgelerinden olan Kapadokya bölgesi,  kasım ayı içerisinde 203 bin 905 yerli ve yabancı turistin akımına uğradı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin peri bacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile ün salmış kültür ve turizm merkezi Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerleri, 2018 yılının Kasım ayında ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kapadokya bölgesine kasım ayında ziyaretçi akını

EN YOĞUN İLGİ GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİNE

Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Aksaray ve Mustafa Paşa Ören yeri, Nevşehir Ürgüp, Hacıbektaş  Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafa Paşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar kiliseleri ile Özkonak,Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentleri, en çok ziyaret edilen bölgeler arasında yer aldı.

Kapadokya bölgesine kasım ayında ziyaretçi akını

Kapadokya bölgesine ziyaret eden yabancı turistlerden 98 bin 528'i Göreme Açık Hava Müzesine ,41bin 32'si ise Kaymaklı yer altı şehrine ,17 bin 175 'iyse  Hacıbektaşi Veli müzesini ziyarette bulundu.

Geçen yıl Kasım ayı döneminde ise Kapadokya bölgesine gelen 139 bin 177 yerli ve yabancı turist kayda geçmişti.

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