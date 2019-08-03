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Kapadokya'da bahçe çöktü

Avanos ilçesinde 3 gün önce çöken bahçe, bir yer altı şehrinin ortaya çıkmasına vesile oldu.

İHA | 03.08.2019 - 12:39..
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Çalış beldesinde Mustafa Güneş’e ait arsanın içerisinde bulunan bahçe, 3 gün önce çöktü. Çöken bahçenin nereye çıktığına bakmak isteyen kasaba halkı, çökme sonrasında aşağıda yer altı şehrinin ortaya çıktığını gördü.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Şimdi ise tüm Çalış halkı, yetkililerin bu duruma el atarak kasabanın altında bulunan yer altı şehrinin turizme kazandırılmasını istiyor.

Kapadokya'da bahçe çöktü

"20 SENEDİR ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORDUK"

Çalış kasabası halkından Alaattin Sarıdaş, “Kasabamızda bulunan bu alanın bahçesinde iki gün önce bir çökme m eydana geldi. Bu çökme sonrasında bizler içeri girip baktığımızda önceki yeraltı şehirlerinin tam merkezi olduğunu gördük. Biz 20 senedir buraları ortaya çıkartmaya çalışıyorduk. Şu an çökme olan bahçe, yer altı şehrinin asıl merkezidir.” dedi.

Çöken bahçenin sahibi Mustafa Güneş ise yaptığı açıklamada, bahçelerinin 3 gün önce çöktüğünü ve çökme sonrasında kontrol ettiklerinde yer altı şehri ile karşılaştıklarını söyledi.

Kapadokya'da bahçe çöktü

Kapadokya'da bahçe çöktü VİDEO

"BURASI YER ALTI ŞEHRİNİN MERKEZİ"

Güneş, “Bu konu burada öncelerden beri var. Ama bugüne kadar hiç ilgilenilmedi. Alaattin arkadaşımız 20 yıldır buralar için uğraşıyor ama bir türlü açılmadı. Ben 62 yaşındayım. 1968 yılında burada amcamlar ev yaptırmak için temel attılar. Temelden buranın devamı çıktı. Buranın devamı daha önceden de vardı. Buralar şimdilerde kapandı böyle duruyordu. Allah’tan burada 3 gün önce bir göçük oldu. Burası ortaya çıktı. Burası yer altı şehrinin merkezi. Burada bir tarih var. Bu tarih bir beklenti içerisindedir. Buraya siyasilerin el atması lazım. Çalış’ta tarih fışkırıyor. Biz buraya yetkililerin el atmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Kapadokya'da bahçe çöktü

Kapadokya'da bahçe çöktü

Kapadokya'da bahçe çöktü

Kapadokya'da bahçe çöktü

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