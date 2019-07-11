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Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör kaldırıldı

Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine yaptırılan ve tepki çeken asansör, otel sahibi tarafından söküldü.

DHA | 11.07.2019 - 00:35..
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Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı.

Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör kaldırıldı

Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine geçen günlerde büyük tepki çekmişti.

Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı.

Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör kaldırıldı

OTEL SAHİBİ: ONAYLI PROJEYDİ

Otel yönetimi, asansörü bulunduğu yerden kaldırdı. Asansörü kaldırdıklarını belirten Özsoy, "Daha önce haber konusu olmuş olan bu asansör projesi koruma kurulundan onaylı bir projeydi. Bunu daha önceki röportajımızda söylemiştik. Bu projeyi satın aldığımız zaman zaten onaylanmış ruhsatlı bir projeydi. Fakat bitirdikten sonra bizde zaten bunun doğaya uygun olmadığını fark ettik ve bunu kaldırmak içinde dosyamızı vermiştik. 6 aydır süreçte bekliyordu. Bu olayın son dönemlerde gündeme düşmesiyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde zaten asansörü kaldırmak istiyorduk. Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi

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