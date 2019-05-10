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Kapadokya'da kaçak yapılara müdahale başladı

Kapadokya'da kaçak yapılar için bir çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında kaçak olarak inşa edilen binalar yıkıldı.

İHA | 10.05.2019 - 11:32..
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Kapadokya'da kaçak yapılara müdahale başladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, kaçak yapıların yıkılması kararını aldı.

67 KAÇAK YAPI YIKILMIŞTI

Bugüne kadar Ürgüp ve ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 30, Uçhisar, Göreme ve Avanos ilçesinde de 37 olmak üzere toplamda 67 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Kapadokya'da kaçak yapılara müdahale başladı

"KAÇAK YAPILAŞMA SEBEPLERİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Konuyla ilgili ise bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir açıklama yaptı. Ersoy, "Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Bizim hedefimiz yıkmak değil. Hedefimiz kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak." dedi.

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