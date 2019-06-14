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Kapadokya'da kayalığa yapılan asansör değiştirilecek

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde doğal bir kayalığa yapılan asasörün tepki çekmesi üzerine çalışma başlatıldı.

DHA | 14.06.2019 - 15:28..
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Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı.

TEPKİ ÇEKEN ASANSÖR İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki çekti.

Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı.

Kapadokya'da kayalığa yapılan asansör değiştirilecek

ASANSÖRÜN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞVURDUK

Otelin sahibi Ersol Özsoy, söz konusu asansör projesinin 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ve 2 yıl önce yapılarak, faaliyete geçtiğini anlattı.

Özsoy, "Asansör kulesinin doğaya uygun olmadığını biz de farkettik,  değiştirilmesi için koruma kuruluna başvurduk. Yeni çizimlerimizi, mimarlarımız verdi. Burada çekilen bir fotoğraf, sosya medyada paylaşılınca, asansör gündem oldu." dedi.

Kapadokya'da kayalığa yapılan asansör değiştirilecek

YATIRIMLARIMIZI DURDURMA KARARI ALDIK

Özsoy, "Yatırımcıların bu konularda uğraştırılması bizi soğutuyor. Bizim burada 3 otelimiz, 3 tane de balon şirketimiz var. Yatırımlarımız daha da devam edecekti. 5 yıldızlı, 450 odalı Ürgüp'te otel yapmayı planladık. Bunun için yer aldık ve projeleri devam ediyordu. Fakat bu olaylar üzerine yatırımlarımızı durdurma kararı aldık. Bundan sonra, projelerimizi yapmayacağımızı kamuoyuna duyuruyorum." dedi.

Kapadokya'da kayalığa yapılan asansör değiştirilecek

DOĞAL YAPIYA UYMAYAN KULÜBE ŞEKLİNDE YAPILMIŞ

Yüksek mimar Çiğdem Yılmaz da, "Asansör bölgeyi tanımayan ellerden geçmiş olabilir. Koruma kurullarının hatalı kararlarıyla ortaya çıkmış eserlerden biri. Nevşehir'de koruma kurulları 1993 yılında kuruldu. O yıllarda her şey çok iyi ve güzeldi. Bölgeye gönül vermiş kişilerden oluşuyordu. Ancak son yıllarda bölgeyi iyi tanımayan ve mimarların etkisiyle hatalı kararlar almasına neden olan bir yapı oluştu. 2014 yılı öncesinde lağvedilen koruma kurulu öncesinde yanlış uygulamalar çok nadirdi. Eski eserler tamamen yok ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da kayalığa yapılan asansör değiştirilecek

Kapadokya'da kayalığa yapılan asansör değiştirilecek

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