Kapadokya'da koronavirüs temizliği

İran'ın Huzistan, Elborz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti.

Uğur Akkuş'la mutlu bir evliliği olan Ebru Şallı, 2015-2017 yılları arası aşk yaşadığı şarkıcı Sinan Akçıl’a icra takibi başlatacak.

Kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

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En fazla ihracat yaptığımız Almanya, 8 sektörün de en büyük alıcısı

Türkiye, TİM verilerine göre, ocak-şubat döneminde 27 sektörden 224 noktaya ihracat gerçekleştirdi. Almanya, aynı zamanda 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.