Kapadokya'da koronavirüs temizliği

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı.
İLAÇLANIP, DEZENFEKTE EDİLDİ
Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Kapadokya'da virüs temizliği İZLE
KORUMALIKLAR ÖZENLE TEMİZLENDİ
Kapadokya'da özellikle turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi.