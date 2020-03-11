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Kapadokya'da koronavirüs temizliği

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

DHA | 11.03.2020 - 13:52..
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı.

İLAÇLANIP, DEZENFEKTE EDİLDİ

Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kapadokya'da virüs temizliği İZLE

KORUMALIKLAR ÖZENLE TEMİZLENDİ

Kapadokya'da özellikle turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi.

Kapadokya'da koronavirüs temizliği

Kapadokya'da koronavirüs temizliği

Kapadokya'da koronavirüs temizliği

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