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Kapadokya'da yıkımlar sürüyor

Peribacalarının yakınında bulunan binaların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ayda 101 yapı yıkıldı.

AA | 07.04.2019 - 04:46..
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Kapadokya'da yıkımlar sürüyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, son 5 ayda 101 yapının yıkım işlemleri tamamlandı.

Kaçak ve usulsüz olduğu tespit edilen 132 yapı sorumlusuna da yıkım yapılacağı hususunda gerekli tebliğde bulunulduğu öğrenildi.

YEREL SEÇİMLERDE ARA VERİLDİ

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarının görevi devralması için bir süre ara verilen yıkımlara, kaçak ve usulsüz olduğu belirlenen yapıların bildirildiği belediyelerdeki görevi devralan yeni belediye başkanlarının onaylarının ardından ara verilmeden devam edileceği kaydedildi.

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