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Kapadokya'ya turistlerden ziyaret akını

Peribacaları ve doğal güzellikleriyle Nevşehir'in Kapadokya ilçesi, gelen noel dönemi ile birlikte turist sayısında artış yaşadı.

AA | 01.01.2019 - 15:59..
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Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile ünlü Kapadokya bölgesinde yeni yılı karşılayan turistler, yılın ilk gününde çeşitli aktivitelere katılarak, bölgenin güzelliklerini keşfetti.

TURİSTLER YENİ YILA KAYA OYMA MERKEZLERİNDE GİRDİ

Noel tatili dolayısıyla farklı ülkelerden Kapadokya'ya gelen yabancı turistler, 2019'u kaya oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle balon turlarının iptal edilmesinin ardından turistler, peribacaları arasında at, ATV motor ve develerle düzenlenen gezi turlarına katıldı.

Kapadokya'ya turistlerden ziyaret akını

TURİSTİK ALANLARDA ANI FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve Paşabağı mevkisi başta olmak üzere bölgedeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden yabancı konuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Peribacaları arasında gezinti yapan Japon turistlerden Mori Kawa, daha önce fotoğraflardan gördüğü Kapadokya'yı çok merak ettiği için Noel tatilini fırsat bilerek bölgeye geldiğini belirtti.

Kapadokya'ya turistlerden ziyaret akını

"KAPADOKYA FANTASTİK GÜZELLİKLERE SAHİP"

Kawa, "Kapadokya çok güzel bir yer. Buraya gelmeyi çok istiyordum ancak tatil fırsatım çok olmuyordu. Noel nedeniyle buraya geldim. Kapadokya çok fantastik güzelliklere sahip mükemmel bir yer." dedi.

Kapadokya'ya turistlerden ziyaret akını

"BURASI FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN HARİKA"

Çinli turist Giada Wang ise arkadaş grubuyla geldiği bölgede yeni yılı karşılamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Wang, "Kapadokya ve buradaki doğal kaya oluşumları çok güzel. Kar yağışının ardından daha da etkileyici bir görüntü oluşmuş. Sabah erken saatlerden beri bölgede gezerek fotoğraf çekiyoruz. Burası fotoğraf çekimi için harika bir yer ve bence herkes Kapadokya'yı görmeli." diye konuştu.

Bölgedeki konaklama tesislerinde yılbaşı ve Noel tatili nedeniyle doluluğun yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.

Kapadokya'ya turistlerden ziyaret akını

Kapadokya'ya turistlerden ziyaret akını

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