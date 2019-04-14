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Kapağı açık olan tineri içen çocuk hastanelik oldu

2 yaşındaki çocuk, misafirliğe gittikleri evde tineri içtikten sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA | 14.04.2019 - 17:43..
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Olay, akşam saatlerinde Bursa'da ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Büşra ve babası Semih Atlı ile birlikte komşularına misafirliğe giden Cengiz, oyun oynadığı sırada iddiaya göre koridorda gördüğü kapağı açık bırakılan şişedeki tineri içti.

Kapağı açık olan tineri içen çocuk hastanelik oldu

Minik Cengiz rahatsızlanırken, durumu fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada da müdahalesi yapılan Cengiz, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kapağı açık olan tineri içen çocuk hastanelik oldu

Kapağı açık olan tineri içen çocuk hastanelik oldu

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