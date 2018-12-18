Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü

İznik-Adapazarı kara yolunun 1. kilometresinde seyreden, Ferhat Altun idaresindeki 55 AFK 72 plakalı tırın kasasının arka kapağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine, kasada bulunan 15 ton hamsiyola döküldü.
Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından, bölgede çalışma başlatıldı.
YOL AÇILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, yolun güvenliğini sağladı. İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp, kamyonlara yükleyerek, temizlik çalışması yaptı.
Öte yandan, hamsilerin Balıkesir'in Bandırma ilçesinden, Samsun'daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.