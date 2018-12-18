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Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, hamsi yüklü bir tırın kapağının açılması sonucu 15 ton balık yola saçıldı.

AA | 18.12.2018 - 10:20..
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İznik-Adapazarı kara yolunun 1. kilometresinde seyreden, Ferhat Altun idaresindeki 55 AFK 72 plakalı tırın kasasının arka kapağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine, kasada bulunan 15 ton hamsiyola döküldü.

Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü

Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından, bölgede çalışma başlatıldı.

YOL AÇILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolun güvenliğini sağladı. İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp, kamyonlara yükleyerek, temizlik çalışması yaptı.

Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü

Öte yandan, hamsilerin Balıkesir'in Bandırma ilçesinden, Samsun'daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

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