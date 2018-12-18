Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü

Darbeci Sisi ile İslam karşıtı Kurz bir araya geldi

1 Hakkari'de 106 köy ve mezra yolu kardan kapandı Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köy ve 73 mezra yolu ulaşıma kapandı.

2 HDP, İyi Parti ve CHP S-400'e karşı HDP'li vekil, İyi Parti ve CHP ile iş birliği yaparak nasıl S-400 alımına karşı oy kullandıklarını anlattı.

3 Vahşi Batı’nın Wanted(aranıyor) afişleri Amerikan kovboy filmlerinde 'wanted' yazan afişleri bilirsiniz, bütün filmlerinde görürdük. Bir döneme damga vuran filmler, afişlerin iyice yaygınlaşmasını hatta moda olmasını sağladı.

4 Türkiye'nin turizm veri merkezi kuruluyor Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde kapsamlı yol haritalarının oluşturulması amacıyla Türkiye'nin bu alandaki ilk veri merkezini kurmak için girişime geçti.

5 Galatasaray'ın hedefinde Efecan var Sezon başında Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer eden Galatasaray, yine rotayı Akdeniz ekibine çevirdi. Bu kez hedefteki isim ise Efecan Karaca.

6 Mobilyada KDV indirimi satışları artırdı Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV indirimiyle mobilya satışlarının yüzde 30 arttığını belirtti.