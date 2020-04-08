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Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek

EPDK, kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyeceğini, uygulamanın belirli bölgeler için geçerli olduğunu belirtti.

AA |
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Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in kıyasen fatura düzenlenmesine ilişkin yaptığı açıklamalarının, gerçeği yansıtmadığını belirtti.

KAPALI İŞ YERLERİ İÇİN FATURA DÜZENLENMİYOR

EPDK yaptığı açıklamada, ''kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyeceği, uygulamanın belirli bölgeler için belirli bir süre geçerli olacağı'' bildirildi.

Açıklamaların devamında, kıyasen fatura düzenlenmesi konusunda kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapılarak vatandaşın yanlış bilgilendirildiği belirtildi.

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek

"BU DÜZENLEME İNSANIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN YAPILDI"

Bu durumun son örneğinin TESK Başkanı Palandöken'in değerlendirmeleri olduğu belirtilen açıklamada, "TESK Başkanı Palandöken, 'Çalışmayan kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur? Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz?' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Öncelikle ifade etmeliyiz ki bir tüketicinin, bir saha çalışanının hayatı bütün düzenlemelerden daha değerlidir ve bu düzenleme insanımızın sağlığı için yapılmıştır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, rutin sayaç okumaları devam edecek. Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura söz konusu olmayacak. Kıyasen fatura uygulaması belli bölgeler ve belli bir süre için geçerli olacaktır. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

"SON İKİ YILIN AYNI ORTALAMALARI ALINACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarına son veren EPDK," Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın, ya da iki yılın bütün aylarının ortalaması ile değil, son iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Örneğin mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır. Düzenlemenin en iyi şekilde anlaşılması için yaptığımız açıklamalara rağmen, Sayın Palandöken ne yazık ki birini bile okumamış ya da okumuş, ucuz popülizm yapmanın peşine düşmüş görünmektedir. Binlerce esnaf ve sanatkarı temsil eden bir konfederasyonun başkanına böyle yalan yanlış açıklamalar yapmak, esnaf ve sanatkarlarımızı EPDK'ye karşı kışkırtmak, görevinin ağırlığına yakışmayan sorumsuzca bir davranıştır." dedi.

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