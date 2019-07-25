taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6843
Euro
6.3508
Altın
1418.98
Borsa
102044.99
Gram Altın
259.343

Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı

45 yıl aradan sonra envanter çalışmalarına başlanan kapalı Maraş’tan, ilk fotoğraflar yayınlandı.

İHA | 25.07.2019 - 17:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, "Kapalı Maraş" olarak bilinen ve sivillere kapalı olan bölgenin kazandırılması için atılan envanter çalışmaları başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, envanter çalışmalarına başlanan Kapalı Maraş’tan, sosyal medya hesabından fotoğraf ve açıklamalarda bulundu.

"45 YIL ARADAN SONRA BU DENLİ GENİŞ BİR HEYET ÇALIŞMA YAPMAYA BAŞLADI"

Dışişleri Bakanı Özersay, Bu sabahtan itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır. 45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez Kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladı. Masa başı çalışmalarımıza paralel olarak arazide incelemelerimizi önümüzdeki günlerde farklı kurumlarından ekibe eklenecek uzman arkadaşlarımızın da desteği ile teknik komite düzeyinde de sürdüreceğiz.

Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı

"LAF OLSUN DİYE BİR KARAR ALMADIK"

Hükümet olarak Kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Burası hem Mağusa hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da. Kavurucu sıcağa, güneşe rağmen çalışmalara katılan başta Komisyon üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı

Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

248
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

200
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

241
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

158
Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

226
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

393
'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir