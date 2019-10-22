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Kapalıçarşı yönetiminden tarihi kitabe açıklaması

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'daki tarihi kitabenin üzerine güvenlik kamerasının taşeron firma tarafından takıldığını, işlemin onay alınmadan yapıldığını söyledi.

AA | 22.10.2019 - 15:37..
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İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın Fesçiler Kapısı’ndaki 19'uncu yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 558 yıllık tarihi geçmişe sahip Kapalıçarşı’nın her noktasının ve her değerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

'ASLINA ZARAR VERMEDEN YAPILIYOR'

Her tadilat ve onarımın çarşının aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tuttuklarını vurgulayan Kurtulmuş, bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çokluğu sebebiyle güvenliğin de Kapalıçarşı için önemli olduğuna dikkati çekti.

Kapalıçarşı yönetiminden tarihi kitabe açıklaması

"TAŞERON FİRMA ONAYSIZ YAPTI"

Kurtulmuş, Kapalıçarşı içindeki güvenlik önlemlerini artırma amaçlı yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının takılmaya başlandığına işaret ederek, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma, işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmışlardır. Fesçiler kapısında yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz." ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı yönetiminden tarihi kitabe açıklaması

ÇALIŞMALAR BİTTİĞİNDE DUYURULACAK

Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışmasının ivedilikle başlatıldığını aktaran Kurtulmuş, çalışmalar bitirildiğinde yeniden kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

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