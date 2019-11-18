Kapalıçarşı'da 9 metrekarelik dükkan 12 milyon TL

Türkiye sınırlarını aşan ünüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da, kullanım alanı 9,20 metrekare olan bir dükkan, 12 milyon TL bedel üzerinden açık artırma ile satışa çıkartıldı.

Dükkana sahip olan kardeşlerin anlaşmazlığı nedeniyle satışa çıkarılan dükkanın fiyatı ise hem esnaf hem de çarşıyı ziyaret edenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Buna karşı fiyatı makul bulanlar da yok değil.

KARDEŞLER ANLAŞAMADI

Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'na yakın bulunan dükkan Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme kararıyla ihaleyle satışa çıktığı öğrenildi. Avukat Ali Kemal Söbücovalı, “Dört kardeşin anlaşamadığı davada bu tür satış organizasyonuna gidilmektedir. Biz buna hukukta 'ortaklığın giderilmesi davası' diyoruz. Hissedarlardan herhangi birisi hakimin müdahalesini talep ederek satışa endeksli bir talepte bulunabiliyor. Bu müdahalede aynen taksim dediğimiz gayrimenkulün paylaştırılmasını mümkünse ayni olarak sağlıyor. Mümkün değilse gayrimenkulün satılarak bedelinin paylaştırılmasını talep ediyor." diye konuştu.

Söbücovalı, “Kendi aralarında anlaşmazlık devam ettiği için Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin müdahalesini talep etmişler. Mahkeme de bilirkişi incelemesiyle fiilen paylaştırılmasına mümkün olmadığına karar vermiş. En nihayetin de bedelinin paylaştırılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

“ÇARŞININ EN GÜZEL CADDESİ OLDUĞU İÇİN BU FİYAT NORMAL"

Kapalıçarşı esnafından kimi bu fiyatı normal karşılarken kimi ise yüksek buldu. Çarşı esnafı Hakan Aslan, “Normal bence. Çarşıda piyasa böyledir. Çarşının en güzel caddesi olduğu için bu fiyat normal. Sonuçta Kapalıçarşı'da bu dükkan herhangi bir yerde değil. Dünyanın en büyük en eski alışveriş merkezi. Ben alırdım. Kapalıçarşı'da bu fiyatları bilen kişi alır. Dışarından birisi için 9 metrekare dükkan 12 milyon lira fazla gelebilir ama normal bir fiyat. Açık artırmayla çıkacaksa daha da yükselir bu fiyat. 20 milyonu bulabilir'' dedi.

Bir başka esnaf Engin Gelencan, “12 milyon TL normal fiyat. Çünkü 1,5 milyon dolardan başlıyor fiyatlar. Kapalıçarşı olduğu için, tarihi olduğu için, en kıymetli cadde ve turistler buraya akın ediyor. Ana cadde olması da avantaj" diye konuştu.

“BEN O KADAR PARAYI YATIRAMAM"

Çarşıyı dolaşan Abdülkerim Baykuşa ise, “Ben o kadar parayı yatıramam. Başka bir iş yaparsın bir sürü insana ekmek parası verirsin. Bir fabrika açarsın en az 300 tane insanı çalıştırırsın. Başkasının parası çoksa ne yapacağını bilmiyorsa keyfine bakıyorsa o başka" ifadelerinde bulundu.