Kapalıçarşı'daki ensaf baba-oğula komşuları saldırdı

Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'da hediyelik eşya satışı yapan iki komşu esnaf arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

EŞİ DE SALDIRDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde; esnaflık yapan Erdal A., oğlu Mert A., eşi ve kayınbiraderleriyle, Erdoğan A. ve oğlu İsmail A.'ye saldırdığı görülüyor.

5 KİŞİ SALDIRDI

Bir süre sonra kendilerine ait iş yerinin önünde bekleyen Mert A., muşta ile İsmail A.'nın yüzüne vuruyor. Ardından ortalık bir anda karışıyor.

5 kişinin baba ile oğluna saldırısında, biber gazı ve nargile şişeleri de kullanılıyor.

Ensaf baba-oğula komşuları saldırdı VİDEO

BİR TURİST YARALANDI

Kavganın ortasında kalan Fransız turist de bacağından hafif yaralanıyor. Kavga sırasında Erdoğan A. ve oğlu İsmail A. da yaralanırken, İsmail A.'nın çenesinin kırıldığı öğrenildi. Kavga sonrası Beyazıt Polis Merkezi'ne giden iki taraf, birbirinden şikayetçi oldu.