Kapalıçarşı'daki tarihi kitabeyi delip kamera yerleştirdiler

İstanbul'da mimarisiyle oldukça ilgi çeken Kapalıçarşı, her gün 250 bin ile 400 bin kişiyi misafir ediyor.

Beyazıt, Mercan ve Nuruosmaniye semtlerinin ortasında yer alan Kapalıçarşı'nın, bu semtlerin farklı noktalarına çıkan birçok kapısı mevcut.

KİTABENİN ÜZERİNE GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRDİLER

Bu kapılardan biri olan, Beyazıt'taki Fesçiler Kapısı'nın üstünde bulunan ve 19. yüzyılda Hattat Sami Efendi tarafından 'Celi Talik', yani normal görüş mesafesinden daha uzaktan da okunabilen kitabe türü olarak yazılan tarihi kitabenin üstüne, geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerası yerleştirildi.

TEPKİ ÇEKİNCE KAMERAYI SÖKTÜLER, DELİKLER KALDI

Tarihi kitabenin tam ortasına matkapla 3 delik açılarak monte edilen güvenlik kamerasını gören bazı kişiler, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Bugün o güvenlik kamerasının yerinde olmadığı görülürken, kameranın tepkiler üzerine söküldüğü öğrenildi. Tarihe matkaplı tahribatta, geriye delikler ve kablolar kaldı.