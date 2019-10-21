taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8235
Euro
6.5027
Altın
1492.44
Borsa
97548.87
Gram Altın
279.191
Bitcoin
48026.43

Kapalıçarşı'daki tarihi kitabeyi delip kamera yerleştirdiler

Fesçiler Kapısı'nın üstündeki 19. yüzyıla ait kitabe, matkapla delinerek, üzerine güvenlik kamerası yerleştirildi.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 15:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da mimarisiyle oldukça ilgi çeken Kapalıçarşı, her gün 250 bin ile 400 bin kişiyi misafir ediyor.

Beyazıt, Mercan ve Nuruosmaniye semtlerinin ortasında yer alan Kapalıçarşı'nın, bu semtlerin farklı noktalarına çıkan birçok kapısı mevcut.

KİTABENİN ÜZERİNE GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRDİLER

Bu kapılardan biri olan, Beyazıt'taki Fesçiler Kapısı'nın üstünde bulunan ve 19. yüzyılda Hattat Sami Efendi tarafından 'Celi Talik', yani normal görüş mesafesinden daha uzaktan da okunabilen kitabe türü olarak yazılan tarihi kitabenin üstüne, geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerası yerleştirildi.

Kapalıçarşı'daki tarihi kitabeyi delip kamera yerleştirdiler

TEPKİ ÇEKİNCE KAMERAYI SÖKTÜLER, DELİKLER KALDI

Tarihi kitabenin tam ortasına matkapla 3 delik açılarak monte edilen güvenlik kamerasını gören bazı kişiler, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Bugün o güvenlik kamerasının yerinde olmadığı görülürken, kameranın tepkiler üzerine söküldüğü öğrenildi. Tarihe matkaplı tahribatta, geriye delikler ve kablolar kaldı.

Kapalıçarşı'daki tarihi kitabeyi delip kamera yerleştirdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

180
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

142
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

187
Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

972
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

62
Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

109
2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

434
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir