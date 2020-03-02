taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2092
Euro
6.8605
Altın
1599.05
Borsa
105993.65
Gram Altın
320.886
Bitcoin
54094.85

'KAPAN-1'de plastik patlayıcı bulundu

Mardin'de hava destekli terör operasyonunda, 2.5 kilogram C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

AA | 02.03.2020 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında kırsalda "Çınar-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu" yapıldı.

80 timin katılımıyla hava destekli ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı operasyonda; 2.5 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 10 elektrikli fünye, 5 elektronik devre kartı, dürbün, akü, güneş paneli, 116 küçük pil, 30 metre kablosu ve 30 fişekle gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

'KAPAN-1'de plastik patlayıcı bulundu

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2'Sİ ARANIYOR

Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettikleri iddiasıyla H.Ö, Y.B, M.A, S.D, N.S, H.A, Z.D ve N.A. gözaltına alındı, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.
Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
Şehit cenazesine katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti. Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı ana ait görüntü ortaya çıktı.
Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantinada tutulan gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalı ise Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
723
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
249
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
92
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
19
Taksiciler mültecileri dolandırdı
Taksiciler mültecileri dolandırdı
124
Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor
Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor
103
Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi
Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi
52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir