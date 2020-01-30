Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için, "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı.
780 PERSONEL KATILDI
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı ViDEO
OPERASYONLAR BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü belirtildi.