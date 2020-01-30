Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

1 Şeyhmus Tatlıcı'nın cezası belli oldu Boşanma aşamasındaki eşini hamileyken yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarında bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz iş adamı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.

3 Hadise'nin güzellik sırları Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi için önemli olan 5 güzellik sırrını paylaştı.

4 Macron sözde Ermeni soykırımını reddedenleri cezalandıracak Ermeni derneklerinin düzenlediği bir toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, sözde soykırımı kabul etmeyenlere para ve hapis cezası öngören bir yasa üzerinde çalışıldığını duyurdu.

5 Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası Moskova kentinde, iki kadın otobüste yer nedeniyle kavga edip birbirini darbetti. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

6 Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü Başkent'te zehirli tavuk eti verildiği belirtilen 20 sokak hayvanı, öldü.