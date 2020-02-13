Diyarbakır ve Batman'da İl Jandarma komutanlıklarınca, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kapan-6 Müşterek Operasyonu" başarıyla devam ediyor.

10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonda teröristlerin kullandığı 10 kış sığınağı ele geçirilirken, sığınaklar güvenlik önlemleri alındıktan sonra imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

'Kapan-6 Zori''de 10 sığınak imha edildi ViDEO

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan aramalarda ise 2 el dürbünü, silah üstü dürbün, 25 gram cıva, 2 batarya, 4 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

830 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise narkotik tespit köpeği 'Engel'in de katılımıyla yapılan operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde 830 kilogram satışa hazır esrar ve 1 adet elektronik hassas terazi bulundu.