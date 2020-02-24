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Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı

Pakistan'ın İran'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.

İHA | 24.02.2020 - 03:17..
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Pakistan’ın İran’da artan korona virüsü vakaları nedeniyle sınır kapılarını kapatması nedeniyle yüzlerce Pakistanlı, Taftan sınır kapısında mahsur kaldı.

Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı

SINIRDAKİ PAKİSTANLILAR KORUNMASIZ KALDI

Sınırda zor şartlar altında mahsur kalan Pakistanlılar, soğuk hava, barınak ve gıda eksikliği nedeniyle oluşan zor koşullar altında hükümetten gelecek yardımı bekliyor.

Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı

Pakistan bugün, İran’da korona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 8’e çıkması üzerine Taftan sınır kapısını kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

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