Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında Roma, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 yenerken, 4 maçtır süren galibiyet hasretini de bitirdi.

Pakistan'ın İran'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.

İsrail'de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edildi.

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Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü

Mike Hughes, ev yapımı bir roketin denemesinde paraşüt açılmadığı için yere çakıldı ve hayatını kaybetti.