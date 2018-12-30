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Kapatılan üniversitelere yerleştirmeler için 4 Ocak son

667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri 4 Ocak 2019'a kadar yapabilecek.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 10:43..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin başvuru işlemleri devam ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili kanun uyarınca koordinatör üniversitelere başvuran, mezuniyet aşamasına gelmemiş ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olanların üniversitelere yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılacak.

Kapatılan üniversitelere yerleştirmeler için 4 Ocak son

SON BAŞVURU 4 OCAK

Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ocak 2019'a kadar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bireysel olarak yapacak.

Kapatılan üniversitelere yerleştirmeler için 4 Ocak son

BAŞVURU MERKEZİNDE TERCİH İŞLEMİ OLMAYACAK

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek. Tercihte bulunacak öğrencilerin ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan usul ve esasları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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