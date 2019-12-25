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Kapı kırıldı yolcu yola düştü

Karabük’te halk otobüsünün seyir haldeyken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 25.12.2019 - 18:54..
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Karabük’te 100. Yıl Mahallesi 1001 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki  halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından koptu.

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Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamının koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı.

Diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı bayanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI

Yaşanan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsünün kırılan kapısından elinden poşetler bulunan bayanın yola düşmesi yer aldı. Yaşanan kaza sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken olayla ilgili soruşturma başlattı.

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